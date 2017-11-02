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02 ноября 2017
Главные новости Москвы
17:35  02 ноября 2017 0

Собчак пообещали высечь на конюшне и отправить мыть машины. ВИДЕО

Ксения Собчак в Екатеринбурге. Встреча с электоратом и лекция для молодых мам, собчак ксения
Кандидат «против всех» совершит экскурс в российскую историюФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак стала ведущей нового шоу на телеканале «Пятница». Представитель ее штаба Ксения Чудинова отметила, что в случае регистрации Собчак на выборах, участие в съёмках будет приостановлено.

В новом шоу «Можем повторить» помимо экс-ведущей «Дома-2» будет сниматься журналист Антон Красовский, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Пятница». Первый выпуск выйдет 6 ноября. В передаче ведущие совершат «путешествие во времени» по самым ярким моментам отечественной истории.

«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного», — уточнили представители телеканала.

Среди образов, которые примерит на себя телеведущая, — мойщица машин и светская дама на балу.

Ранее Собчак призналась, что у неё отсутствует политическая программа. Политолог Евгений Минченко в разговоре с «Национальной службой новостей» отметил, что «кандидату против всех» программа может и не понадобиться. Он заявил, что Собчак может рассчитывать на 10% голосов россиян, если её избирательная кампания будет хорошо профинансирована.

Семен Гринберг
© Служба новостей «URA.Ru»
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