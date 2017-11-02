Потенциальный кандидат в президенты России Ксения Собчак стала ведущей нового шоу на телеканале «Пятница». Представитель ее штаба Ксения Чудинова отметила, что в случае регистрации Собчак на выборах, участие в съёмках будет приостановлено.
В новом шоу «Можем повторить» помимо экс-ведущей «Дома-2» будет сниматься журналист Антон Красовский, пишет «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу телеканала «Пятница». Первый выпуск выйдет 6 ноября. В передаче ведущие совершат «путешествие во времени» по самым ярким моментам отечественной истории.
«Собчак постарается пережить революцию, не потерять голову на рейве лихих девяностых и узнает, за что таких, как она, секли на конюшне во времена Ивана Грозного», — уточнили представители телеканала.
Среди образов, которые примерит на себя телеведущая, — мойщица машин и светская дама на балу.
Ранее Собчак призналась, что у неё отсутствует политическая программа. Политолог Евгений Минченко в разговоре с «Национальной службой новостей» отметил, что «кандидату против всех» программа может и не понадобиться. Он заявил, что Собчак может рассчитывать на 10% голосов россиян, если её избирательная кампания будет хорошо профинансирована.