18:17 02 ноября 2017 0

Навальный ведет нечестную игру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Команду блогера Алексея Навального поймали на лжи. В ходе митинга в Курске пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш разместила у себя в Twitter запись, в которой сообщалось, что якобы на сцену поднялся член партии «Единая Россия» и заявил о ее коррумпированности. Как выяснилось позже, этот человек не имеет отношения к партии власти.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил радиоведущий Армен Гаспарян. Он опубликовал все «твитты» Ярмыш, где она утверждает, что во время митинга «нашелся молодой единоросс Евгений, захотевший подебатировать с Навальным».

Те самые дебаты в Курске Фото: страница Армена Гаспаряна в Facebook

Дальше она пересказывает суть его выступления. Якобы член «ЕР» считает, что у «Навального есть право выдвигаться». Что он «не дебатировать пришел, а попросить помощи для своего соратника». Последний «твит» по обозначенной тематике собрал 519 репостов и 2,3 тысячи лайков. В нем говорилось о том, что единоросс назвал свою партию коррумпированной и поддержал Навального.

Армен Гаспарян пишет, что вышедшим на сцену молодым человеком, который представился членом «ЕР», оказался житель Курска Евгений Завалишин. Ни к «Единой России», ни к «Молодой Гвардии» он отношения не имеет. Также Гапарян приводит «твитты» Евгения, где он регулярно высказывается против действующей власти. Кроме того лже-единоросс ведет асоциальный образ жизни.

«Но гораздо выгоднее для Навального все это игнорировать и позиционировать этого человека как члена „Единой России“. Что называется, не соврешь — песню не сложишь», — написал Гаспарян.