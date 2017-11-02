Приставам города Чусового Пермского края пришлось заказать банкет, чтобы разыскать должницу, которая не хотела отдавать большую сумму денег.
В службу приставов обратилась взыскательница, она заявила, что не может добиться от 50-летней должницы денег. Сумма долга оказалась немаленькой- 850 тысяч рублей. Сотрудники ФССП по Пермскому краю выяснили, что по указанному адресу должница не живет. Единственной зацепкой стало рабочее место. Оказалось, что женщина работает администратором в компании, которая организует частные праздники. Пристав пошел на хитрость, притворился клиентом и договорился о встрече, сообщает сайт Управления Федеральной службы судебных приставов.
Придя в кафе, женщина была удивлена, что вместо клиентов встретила людей в форме. Сопротивляться она не стала, так как осознала последствия. Судебные приставы выяснили новый адрес места жительства женщины и посодействовали тому, чтобы она договорилась со взыскательницей о порядке выплаты долга.