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Главные новости Пермского края
22:07  02 ноября 2017 0

Пермским приставам пришлось заказать банкет, чтобы поймать женщину, задолжавшую 850 тысяч рублей

Празднование дня рождения Дома журналистов. Екатеринбург, накрытый стол, банкет, официант, застолье, пища, повод, праздник, еда, обслуживание, прислуга
Женщина работала администратором в компании, организующей праздникиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приставам города Чусового Пермского края пришлось заказать банкет, чтобы разыскать должницу, которая не хотела отдавать большую сумму денег.

В службу приставов обратилась взыскательница, она заявила, что не может добиться от 50-летней должницы денег. Сумма долга оказалась немаленькой- 850 тысяч рублей. Сотрудники ФССП по Пермскому краю выяснили, что по указанному адресу должница не живет. Единственной зацепкой стало рабочее место. Оказалось, что женщина работает администратором в компании, которая организует частные праздники. Пристав пошел на хитрость, притворился клиентом и договорился о встрече, сообщает сайт Управления Федеральной службы судебных приставов.

Придя в кафе, женщина была удивлена, что вместо клиентов встретила людей в форме. Сопротивляться она не стала, так как осознала последствия. Судебные приставы выяснили новый адрес места жительства женщины и посодействовали тому, чтобы она договорилась со взыскательницей о порядке выплаты долга.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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