Челябинцам запретили встречать Путина в противогазах

Чиновники администрации Челябинска запретили местным жителям встречать президента России Владимира Путина в противогазах. Таким способом горожане хотели обратить внимание властей на экологические проблемы региона.
Путин проведет в Челябинске встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках российско-казахстанского форума 8 и 9 ноября. В связи с этим жительница Челябинска Вилена Слюнкина на своей странице «ВКонтакте» предложила провести флэшмоб: «С 7 по 9 ноября включительно ходить по улице (а тем, кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя и во время встречи с ним) исключительно в масках, респираторах и противогазах». Таким образом челябинка хотела обратить внимание президента на экологические проблемы в городе.
Городские власти отреагировали на предложение. На официальном сайте городской администрации появилось заявление, в котором чиновники просят горожан не участвовать в акции из-за отсутствия согласования публичного мероприятия в установленном порядке.