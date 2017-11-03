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Главные новости Челябинской области
08:57  03 ноября 2017 0

Челябинцам запретили встречать Путина в противогазах

Клипарт. Противогазы. Архив. Челябинск, учения, мчс, противогаз, пожарные
Жители Челябинска не смогут рассказать президенту об экологических проблемахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чиновники администрации Челябинска запретили местным жителям встречать президента России Владимира Путина в противогазах. Таким способом горожане хотели обратить внимание властей на экологические проблемы региона.

Путин проведет в Челябинске встречу с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в рамках российско-казахстанского форума 8 и 9 ноября. В связи с этим жительница Челябинска Вилена Слюнкина на своей странице «ВКонтакте» предложила провести флэшмоб: «С 7 по 9 ноября включительно ходить по улице (а тем, кому посчастливилось войти в число принимающих такого гостя и во время встречи с ним) исключительно в масках, респираторах и противогазах». Таким образом челябинка хотела обратить внимание президента на экологические проблемы в городе.

Городские власти отреагировали на предложение. На официальном сайте городской администрации появилось заявление, в котором чиновники просят горожан не участвовать в акции из-за отсутствия согласования публичного мероприятия в установленном порядке.

Ольга Дудорова
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