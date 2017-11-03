10:53 03 ноября 2017 0

Очередь возле ГУМа в магазин «re: Store» на Тверской улице Фото: Кирилл Левашов, Twitter

Стоимость места в очереди за новым «яблочным» гаджетом iPhone X почти достигла стоимости самого смартфона. Об этом пишут на платформе для размещения объявлений в Сети.

Так, судя по размещенным объявлениям, стоимость позиций варьируется от 2 тыс. до 60 тыс. рублей, что почти достигает стоимости «айфона» 10 с наименьшим объемом памяти на 64 Гб — 79 990 рублей. Всем желающим предлагается приобрести места в очереди возле ГУМа, re: Store на Тверской улице и других магазинов. Некоторые частные продавцы даже готовы доставить гаджет на дом. Цена такой услуги составит 75 тыс. рублей.

Такой ажиотаж вокруг новой модели iPhone вызвал юмористические отклики у пользователей социальных сетей. Так, например, в Twitter высмеивают лозунг компании «Apple заботится о том, что Вы чувствуете» на фоне неудобств, которые люди испытывают в очереди, проводя несколько дней на улице в -5 градусов. Другой пользователь с ником Комик (@ComedianTwi) разместил у себя картинку с подписью: «Пистолет не делает тебя убийцей. Крутой костюм не делает тебя успешным. Покупка места в очереди за айфоном еще не делает тебя дураком. Хотя нет, еще как делает». А кто-то шутит о том, что простояв уже какое-то время в очереди и продвинувшись до 544 места, не имеет права умереть.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что новый iPhone «коллекционирует» интимные фотографии своих пользователей.