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01 ноября 2017
31 октября 2017
09:17  01 ноября 2017 0

Новый iPhone «коллекционирует» интимные фотографии своих пользователей

iphone 6 plus, айфон, apple, iphone 6, смартфон
Функция стала неожиданной для многих пользователей iPhoneФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Пользователи iPhone обнаружили в своих телефонах неожиданную новую функцию. Теперь их смартфон собирает фото в нижнем белье в отдельную папку, которую нельзя удалить.

«Страсть к коллекционированию» обнаружилась только у iPhone на платформе iOS 11, в которой усовершенствована система распознавания предметов и распределения снимков по категориям, сообщает телеканал 360. Однако, по словам пользователей, «айфон» часто ошибается и определяет в папку фотографии с вещами, которые не являются предметами нижнего белья. Например, снимки в майках и в одежде на бретельках. При этом нельзя ни отключить функцию распознавания данной детали, ни удалить папку.

Чтобы просмотреть все фото «интимной» категории, нужно ввести в строку поиска запрос «Бюстгальтер» или «Brassiere». Об этом открытии сообщили пользователи соцсетей.

«Внимание, девушки! Откройте свои фотографии и введите в поиск „Бюстгальтер“. Почему Apple сохраняет их в отдельную папку?» — пишут пользователи «яблочной» продукции в Twitter

Ранее пользователи iPhone пожаловались на то, что их смартфоны разваливаются на части сразу после покупки. Жалобы поступали от клиентов Apple из разных стран.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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