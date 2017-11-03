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03 ноября 2017
12:19  03 ноября 2017 0

Виртуальная реальность врывается в Екатеринбург и Челябинск

Санкт-Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, очки виртуальной реальности, технологии
AliExpress вложила 12 млн рублей в сеть магазинов с элементами виртуальной реальностиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Крупная китайская ретейлерская компания, осуществляющая деятельность через интернет, вложила 12 млн рублей в сеть магазинов с элементами виртуальной реальности. Первые магазины сети AliExpress назначили начало экспериментальной деятельности на 3 ноября. В заявлении компании отмечается, что большая часть вложенных средств была потрачена на создание цифровых копий товаров.

В 11 городах России, в том числе в Екатеринбурге и Челябинске, AliExpress разместит специальные метки в магазинах и на улицах. Если пользователь наведет на них смартфон, ему откроется виртуальный магазин. Он будет выглядеть как изображение физического торгового зала с витринами и полками, где будут располагаться товары. Вещь можно будет взять, осмотреть, узнать ее цену и купить, сообщают «Ведомости».

Помимо столицы Урала и Челябинска, запуск проекта планируется в Новосибирске, Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. Всего разместят 121 метку. В заявлении подчеркивается, что оплатить заказ покупатель сможет 11 ноября, во Всемирный день шопинга.

После эксперимента китайская компания оценит результаты и решит, стоит ли продолжать проект. Как передает издание, целью является убедить пользователей в удобстве торговой платформы Tmall, сообщил Марк Завадский, директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ.

Напомним, ранее правительство РФ обсуждало введение налога для зарубежных онлайн-ретейлеров, включая AliExpress. В случае, если подготовленное по инициативе их российских конкурентов предложение будет принято, зарубежным интернет-магазинам придется покинуть российский рынок.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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