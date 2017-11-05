Собчак в день рождения предлагают рискнуть, чтобы «по-настоящему прийти в политику»

11:38 05 ноября 2017 0

Телеведущая и кандидат в президенты Ксения Собчак 5 ноября отмечает свой день рождения Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущая Ксения Собчак 5 ноября отмечает свой день рождения. Ей исполняется 36 лет. Незадолго до этой даты в жизни Ксении произошло важное событие — в октябре она заявила, что собирается баллотироваться на пост главы государства. По сути, она уже начала свою предвыборную кампанию, побывав с визитом в Екатеринбурге.

Для многих решение Собчак, которую зачастую именуют не иначе, как «светской львицей», стало полной неожиданностью. Россиянам ведущая известна по реалити-шоу «Дом-2», «Блондинка в Шоколаде», «Последний герой», а также передачам «Госдеп 2» и «Собчак живьем». Ранее журналистка являлась членом Координационного совета российской оппозиции.

Ксения Собчак отмечает 36-й день рождения уже в новом статусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Дмитрий Маликов рассказал «URA.RU», что ему неоднократно доводилось бывать на днях рождения Собчак: «Мы с Ксенией в хороших отношениях, часто общаемся. Она очень интересный собеседник и человек».

Маликов пожелал Собчак женского счастья. «Уверен, что она продолжит и дальше развиваться как личность», — сказал собеседник «URA.RU».

Политик, экс-депутат Государственной думы России Дмитрий Гудков пожелал Ксении «по-настоящему прийти в политику». «Я знаю, что она этого хочет, у нее есть для этого способности. Ксения — образованная, умная, работоспособная и целеустремленная. У нее все получится», — поздравил через «URA.RU» именинницу Гудков. Он также отметил, что для реализации своих политических амбиций Ксении «придется чем-то рисковать»: «Поэтому желаю ей стойкости и смелости».

Ближайший соратник отца именинницы Анатолия Собчака Сергей Станкевич также поздравил Ксению с днем рождения: «Желаю хранить верность отцовскому пути, пройти по нему дальше, всегда дружить с истиной и Платоном одновременно».

Напомним, Ксения воспитывает сына Платона, который появился на свет год назад.