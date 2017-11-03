16:23 03 ноября 2017 0

Потерпевшими по делу признаны 32 человека Фото: depositphotos.com © URA.RU

Прокуратура Челябинска направила в суд материалы уголовного дела преступной группировки, вымогавшей под видом коллекторов деньги у должников микрофинансовых организаций (МФО). Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, в организованное преступное сообщество входило пятеро человек. Все они жители Челябинска.

По версии следствия, обвиняемые с 2014 по 2016 год вымогали деньги и совершили ряд вымогательств денежных средств у заемщиков МФО «Домашние деньги», «Кредитный Союз», «Кэшэлот» и их родственников. Все эти организации находятся в Москве. Заемщикам звонили по телефону, угрожали насилием и поджогами. Все пятеро уже имели опыт работы коллекторами, а один из них даже работал начальником безопасности в МФО. Кроме того, один из соучастников изготавливал фиктивные справки о задолженностях от имени микрофинансовых организаций, указывая в них завышенные суммы долга. После чего обвиняемые незаконно требовали погашения задолженности у заемщиков микрофинасовых организаций «Срочномен» и «Кредитный Союз». Несколько человек оплатили несуществующие долги.

ОПС действовало почти официально. В Челябинске был арендован офис, закуплена оргтехника. Обвиняемые использовали базы данных заемщиков микрофинансовых организаций «Домашние деньги», «Кредитный Союз», «Кэшэлот» и «Срочномен». В зависимости от степени участия, члены группировки обвиняются в совершении преступленийпо ч.1, п. «а» ч.3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой), ч.3 ст. 30 ч.4 ст. 159 и ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенное организованной группой).

Двое из обвиняемых, 27-летний Михаил Чернышенко и 32-летний Дмитрий Яровиков, ранее работали сотрудниками службы взыскания банка «Русский стандарт», пишет «Новая газета». Чернышенко в 2009—2010 годах служил в отряде специального назначения внутренних войск МВД РФ «Пересвет». На суде в октябре 2016 года, когда избирали меру пресечения, зачитали его характеристику. «По своим деловым и моральным качествам рекомендован к службе в правоохранительных органов всех уровней, вплоть до УФСБ и ФСО». Но Чернышенко не стал служить в силовых структурах. «Пройдя школу „Русского стандарта“, Чернышенко работал на МФО „Удобные деньг“ и „Домашние деньги“. Его знают как одного из лучших сборщиков в городе. Говорят, организации за него боролись», — пишет «Новая газета», имея в виду Челябинск.

Дмитрий Яровиков до банка недолго проработал в полиции. Бывшие коллеги, по данным «НГ», говорят что Яровиков никогда не отличался бойцовским характером. Потерпевшими по делу признаны 32 человека, материалы переданы в Курчатовский районный суд Челябинска.