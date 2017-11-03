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03 ноября 2017
18:48  03 ноября 2017 0

Голландия продлила расследование по сбитому Boeing над Донецком

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
В аварии в 2014 году погибли почти 300 человекФото: Pixabay
новость из сюжета:
Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной
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Нидерланды и Украина после 1 января 2018 года могут продолжить расследование крушения малайзийского Boeing 777 под Донецком, которое случилось в 2014-м. Информацию об этом журналисты нашли в голландском правительственном документе.

«Договор (соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года — прим. ред.) между исследовательскими организациями вовлеченных стран в настоящий момент продлен до 1 января 2018 года. Ожидается, что в случае необходимости страны вновь примут решение о продлении соглашения», — приводит цитату из документа «Федеральное агентство новостей».

В материале голландской стороны не говорится, до какого срока будет продлено следствие. Однако президент Украины Петр Порошенко уже внес в украинский парламент законопроект, по которому расследование будет длиться до 1 августа 2018 года.

Падение малайзийского Boeing-777 случилось 17 июля 2014 на территории Донецкой области рядом с населенным пунктом Грабово (восток Украины). Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

Совет безопасности Нидерландов (СБН) 13 октября 2015 года опубликовал доклад, в котором утверждалось, что самолет был сбит ракетой, выпущенной комплексом «Бук» из района площадью около 320 кв. км на востоке Украины, пишет ТАСС. Концерн «Алмаз-Антей» в своем докладе указал, что снаряд был выпущен с другой позиции — из населенного пункта Зарощенское, который в день катастрофы контролировали украинские военные.

Виктор Дорофеев
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