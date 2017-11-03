Голландия продлила расследование по сбитому Boeing над Донецком

Нидерланды и Украина после 1 января 2018 года могут продолжить расследование крушения малайзийского Boeing 777 под Донецком, которое случилось в 2014-м. Информацию об этом журналисты нашли в голландском правительственном документе.
«Договор (соглашение между Украиной и Королевством Нидерланды о международной миссии защиты расследования от 28 июля 2014 года — прим. ред.) между исследовательскими организациями вовлеченных стран в настоящий момент продлен до 1 января 2018 года. Ожидается, что в случае необходимости страны вновь примут решение о продлении соглашения», — приводит цитату из документа «Федеральное агентство новостей».
В материале голландской стороны не говорится, до какого срока будет продлено следствие. Однако президент Украины Петр Порошенко уже внес в украинский парламент законопроект, по которому расследование будет длиться до 1 августа 2018 года.
Падение малайзийского Boeing-777 случилось 17 июля 2014 на территории Донецкой области рядом с населенным пунктом Грабово (восток Украины). Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
Совет безопасности Нидерландов (СБН) 13 октября 2015 года опубликовал доклад, в котором утверждалось, что самолет был сбит ракетой, выпущенной комплексом «Бук» из района площадью около 320 кв. км на востоке Украины, пишет ТАСС. Концерн «Алмаз-Антей» в своем докладе указал, что снаряд был выпущен с другой позиции — из населенного пункта Зарощенское, который в день катастрофы контролировали украинские военные.