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04 ноября 2017
03 ноября 2017
08:30  04 ноября 2017 0

Захарову поймали на ложном высказывании о бен Ладене в Белом доме. ФОТО

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, захарова мария, пмэф-2016
Мария Захарова рассказала, что она имела ввидуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила о приеме бен Ладена в Белом доме. Позже свои слова она пояснила в Facebook.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Захарова заявила, что сами американцы когда-то поддерживали террориста №1. В доказательство она сослалась на снимки с бен Ладеном в Белом доме. «Вспомните эти фантастические, феерические фотографии, как в Белом доме принимали бен Ладена. Это же классический лоббизм», — подчеркнула она.

Как было установлено, фотографии, где Хиллари Клинтон жмет руку бен Ладену, — фальшивые. Они были распространены сторонниками соперника Клинтон Дональда Трампа перед выборами. На самом деле Клинтон на сфотографирована с индийским певцом Шубхашишем Мухерджи в 2004 году на встрече Вашинтонского азиатского общественного центра в гостинице Fairmont, а не в Белом доме. О «разоблачении» написали ряд СМИ.

Захарова позже признала ошибочным свое высказавание. «Мне, безусловно, надо было уточнить: не лично бен Ладен, а его коллеги, соратники, так сказать», — пояснила позже она в Facebook. И привела в пример другой снимок: «Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов».

Вслед за этим она напомнила слова сенатора Рэнда Пола, заявлявшего, что США поставляли вооружение и помогали деньгами бен Ладену.

«Рейган в Белом Доме принимает делегацию талибов»
ФОТО: Мария Захарова, facebook

Артем Косых
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© Служба новостей «URA.Ru»
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