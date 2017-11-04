Эпилептик расчленил двух женщин в Свердловской области и умер на месте преступления. ФОТО

17:33 04 ноября 2017 0

Нападавший умер на месте Фото: «Оперативные Ночные Новости»

Мужчина зверски расправился с двумя женщинами в поселке Кедровка в Свердловской области, после чего умер прямо на месте преступления. Об этом сообщается в официальной группе «Поселок „Кедровка“» во «ВКонтакте», где очевидцы также выложили фото.

Как пишут местные жители, трагедия произошла в магазине «Фортуна» возле железнодорожных путей. В торговую точку зашел покупатель и с порога набросился на продавщицу с ножом. «Убив ее, начал расчленять, (я не буду тут писать, как он расчленил, потому что это ужасно, вы не представляете себе, насколько), а так же снял скальп, — написал участник группы. — В это время в магазин зашла женщина (кто-то говорит, что она покупатель, кто-то, что сменщица продавца), увидев происходящее, побежала на улицу, но он ее догнал и тоже зверски истыкал ножом, знаем, что глаза — точно».

Жители Кедровки на другом екатеринбургском форуме добавили, что мужчина отрезал первой жертве грудь, вырезал живот и даже снял скальп. Официально эта информация не подтверждена.

Ситуацию «URA.RU» прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, полицейские Березовского «по горячим следам» задержали подозреваемого в совершении жестокого убийства. «Им оказался неработающий житель Екатеринбурга 1972 года рождения, инвалид II второй группы, состоявший на учете в психиатрическом медицинском учреждении», — сообщил Горелых.

Как рассказал «URA.RU» источник в правоохранительных органах, нападавший приехал навестить свою маму, проживающую в Кедровке на улице Сосновая. Мужчина страдал эпилепсией. Во время того, как его скрутил наряд и защелкнул наручники, у нападавшего случился припадок, пошла пена изо рта. На место вызвали скорую помощь, однако инвалид скончался до приезда врачей.

Сейчас на месте убийства работают представители МВД, СКР и прокуратуры.