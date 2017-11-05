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05 ноября 2017
04 ноября 2017
08:07  05 ноября 2017 0

Трамп придумал новое наказание для КНДР и надеется на помощь Путина

Дональд Трамп, трамп дональд
Американский лидер продолжает искать решение своей проблемы с Корейским полуостровомФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Президент США Дональд Трамп намерен внести КНДР в список стран, поддерживающих терроризм. При этом он надеется, что Владимир Путин поможет успокоить Пхеньян.

О своем намерении в отношении КНДР американский лидер рассказал журналистам во время полета в Токио. По словам Трампа в ближайшее время он намерен внести соответствующее предложение в конгресс. «Мы намерены принять решение очень скоро», — заявление президента США передают «Известия».

Кроме того Трамп отметил, что по-прежнему рассчитывает на помощь Владимира Путина в снятии напряжения на Корейском полуострове. Обсудить эту проблему он намерен 10—11 ноября во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества во Вьетнаме. «Думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да. Мы хотим помощи Путина по Северной Корее, и мы будем встречаться со многими лидерами», — цитирует Дональда Трампа RT.

Отношения между Северной Кореей и США резко обострились в начале сентября, после объявления Пхеньяна об успешном испытании водородной бомбы. В течение последующего месяца страны несколько раз обменялись угрозами, включая обещание применить ядерное оружие против друг друга.

Игорь Чукреев
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