Трамп и Путин во Вьетнаме обсудят главные вопросы мировой политики

Во время саммита стран Азиатского торгово-экономического сотрудничества во Вьетнаме ожидается встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы двух государства должны будут обсудить список основных международных вопросов.
По словам посла РФ в США Анатолия Антонова главы двух государств должны будут обсудить борьбу с терроризмом во всем мире, ситуацию в Сирии и Северной Корее, сообщает Nation News. Такое мнение дипредставитель России в Америке высказал на конференции российско-американской ассоциации ученых, проходящей в эти дни в Чикаго.
Кроме того посол отметил, что в случае, если такая встреча произойдет, то у лидеров двух государств будет обширные список вопросов для обсуждения.
Ранее Трамп заявил журналистам, что надеется на помощь Путина в разрешении кризиса в Северной Корее и планирует обсудить с ним этот вопрос на саммите.