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05 ноября 2017
13:20  05 ноября 2017 0

Трамп и Путин во Вьетнаме обсудят главные вопросы мировой политики

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Лидерам двух стран есть, что обсудитьФото: Официальный сайт президента РФ

Во время саммита стран Азиатского торгово-экономического сотрудничества во Вьетнаме ожидается встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Главы двух государства должны будут обсудить список основных международных вопросов.

По словам посла РФ в США Анатолия Антонова главы двух государств должны будут обсудить борьбу с терроризмом во всем мире, ситуацию в Сирии и Северной Корее, сообщает Nation News. Такое мнение дипредставитель России в Америке высказал на конференции российско-американской ассоциации ученых, проходящей в эти дни в Чикаго.

Кроме того посол отметил, что в случае, если такая встреча произойдет, то у лидеров двух государств будет обширные список вопросов для обсуждения.

Ранее Трамп заявил журналистам, что надеется на помощь Путина в разрешении кризиса в Северной Корее и планирует обсудить с ним этот вопрос на саммите.

Игорь Чукреев
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