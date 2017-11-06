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06 ноября 2017
05 ноября 2017
05:09  06 ноября 2017 0

Танцовщицы из Екатеринбурга попали в топ проекта «Танцы» на ТНТ

В кресле жюри появилась новая наставница, которой уральские танцовщицы пришлись по душеФото: tanci.tnt-online.ru

Две танцовщицы из Екатеринбурга, Ольга Батурина и Светлана Макаренко прошли финальный отбор в проекте «Танцы» на ТНТ. Теперь девушкам предстоит побороться за титул лучшего танцора страны и приз 3 миллиона рублей.

Последний эфир телекастингов в топ-20 вышел в минувшее воскресение. В результате отбора обе участницы с Урала попали в команду к новому наставнику проекта, известному хореографу Татьяне Денисовой.

20-летняя Ольга Батурина пришла на проект с экспериментальным стилем. Ее родной город — Ханты-Мансийск, но на данный момент девушка живет и развивается в Екатеринбурге. А вот 27-летняя Светлана Макаренко, хоть и родилась в уральской столице, в прошлом году перебралась для работы в Москву. Девушка на высоком уровне представила стиль контемпорари, который ей помогли отточить в известном театре «Провинциальные танцы» в Екатеринбурге.

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Светлана Макаренко, 27 лет, г. Екатеринбург Фото: tanci.tnt-online.ru

Новый сезон «Танцев» наставники уже не раз называли самым сильным в истории проекта. В этом году кастинги проводились в четвертый раз, и с каждым годом заметно повышение профессионального уровня участников. Битва топ-20 за место в финальной четверке продлится до конца года, но в социальных сетях уже активно обсуждают возможных победителей проекта.

Наталья Полетавкина
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