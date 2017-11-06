Выигравшему полмиллиарда рублей россиянину посоветовали «залечь на дно»

07:52 06 ноября 2017 0

Для получения приза нужно предоставить документы в московский офис лотереи Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Психиатр посоветовал россиянину, который выиграл крупнейший в истории России джекпот, «залечь на дно». Счастливый билет принес более полумиллиарда рублей жителю Воронежа в тираже, разыгранном 5 ноября.

Доцент Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг пояснил, что для среднестатистического человека подобный приз — большое испытание. По мнению доктора, сейчас «появится масса желающих разделить с ним этот триумф», приводит его слова «Федеральное агентство новостей». Файнзильберг считает, что счастливчику следует осторожно отнестись к своему успеху и «даже как-то лечь на дно, исчезнуть», чтобы не сойти с ума от бесконечных просьб и телефонных звонков.

Ранее «URA.RU» сообщало, что воронежец получил 506 миллиардов рублей. Розыгрыш состоялся в 1204-м тираже в рамках лотереи «Столото». Счастливчик приобрел билет в одной из розничных точек своего города. Теперь, чтобы получить приз, он должен предоставить в московский офис компании все необходимые документы.

Ранее стало известно, что житель Соединенных Штатов нашел в кармане своей старой рубашки лотерейный билет с выигрышем в 24 млн долларов. «Национальная служба новостей» уточняет, что он успел подать заявку на получение приза за два дня до истечения срока. Пенсионер заявил, что регулярно покупал лотерейные билеты с 1960-х годов, но не всегда проверял результат. В этот счастливый раз вспомнить о старом билете ему помогла соответствующая передача.