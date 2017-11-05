Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

Житель Воронежской области установил новый рекорд России, выиграв в лотерею «Русское лото» более полумиллиарда рублей. Джекпот, который разыграли в 1204-м тираже, составил 506 миллионов рублей, сообщается на сайте «Столото».
Известно, что победитель купил билет в одной из местных розничных точек продаж. Теперь рекордсмену нужно оформить выигрыш в московском офисе компании, представив все необходимые документы.
«Розыгрыш такого Джекпота — это эпохальное событие не только в истории „Русского лото“, но и в истории всех российских лотерей», — отметили в компании. Уточняется, что новый джекпот «Русского лото» составляет 100 миллионов рублей.
Отметим, в мае 2017 года житель Сочи выиграл в лотерее «Гослото 6×45» 364,7 млн рублей, что стало абсолютным рекордом лотерей в России. Спустя девять дней после этого случая житель Новосибирска выиграл в лотерею торгового дома «Столото» 300 млн рублей.