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05 ноября 2017
19:35  05 ноября 2017 0

Россиянин выиграл в лотерею полмиллиарда рублей

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, утилизация, бюджет, деньги, финансирование, рубли, макулатура
Розыгрыш такой суммы назвали эпохальным событиемФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Воронежской области установил новый рекорд России, выиграв в лотерею «Русское лото» более полумиллиарда рублей. Джекпот, который разыграли в 1204-м тираже, составил 506 миллионов рублей, сообщается на сайте «Столото».

Известно, что победитель купил билет в одной из местных розничных точек продаж. Теперь рекордсмену нужно оформить выигрыш в московском офисе компании, представив все необходимые документы.

«Розыгрыш такого Джекпота — это эпохальное событие не только в истории „Русского лото“, но и в истории всех российских лотерей», — отметили в компании. Уточняется, что новый джекпот «Русского лото» составляет 100 миллионов рублей.

Отметим, в мае 2017 года житель Сочи выиграл в лотерее «Гослото 6×45» 364,7 млн рублей, что стало абсолютным рекордом лотерей в России. Спустя девять дней после этого случая житель Новосибирска выиграл в лотерею торгового дома «Столото» 300 млн рублей.

Юрий Викторов
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