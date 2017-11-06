В Петербурге избит рэпер Гнойный

На Машнова напали семь человек
Рэпер Гнойный избит в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел сегодня, 6 ноября.
По словам директора музыканта Андрея Замая, на Вячеслава Машнова (Гнойный) напали семеро крепких парней, которые наносили ему удары со словами, что он ответит за свое творчество, пишет Life.ru. Нападение произошло возле гостиницы «Санкт-Петербург» около 18 часов, откуда Гнойный должен был поехать на свой концерт в клуб «Аврора». На месте ЧП работают медики и полиция.
Отметим, что Машнов является постоянным участником рэп-баттлов. Музыкант известен своим нигилизмом, резкими высказываниями, часть из которых относится к коллегам по цеху.