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06 ноября 2017
21:22  06 ноября 2017 0

В Петербурге избит рэпер Гнойный

На Машнова напали семь человекФото: страничка музыканта в соцсети Instagram

Рэпер Гнойный избит в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел сегодня, 6 ноября.

По словам директора музыканта Андрея Замая, на Вячеслава Машнова (Гнойный) напали семеро крепких парней, которые наносили ему удары со словами, что он ответит за свое творчество, пишет Life.ru. Нападение произошло возле гостиницы «Санкт-Петербург» около 18 часов, откуда Гнойный должен был поехать на свой концерт в клуб «Аврора». На месте ЧП работают медики и полиция.

Отметим, что Машнов является постоянным участником рэп-баттлов. Музыкант известен своим нигилизмом, резкими высказываниями, часть из которых относится к коллегам по цеху.

Лев Истомин
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