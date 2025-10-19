Логотип РИА URA.RU
Общество

Взлет цены на золото принес России 142 миллиарда долларов

19 октября 2025 в 11:47
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Золотой запас России за два года вырос в стоимости почти на 142 миллиарда долларов благодаря рекордному росту цен на драгоценный металл. Согласно анализу РИА Новости данных ЦБ, стоимость золотых резервов увеличилась с 140,5 до 282,1 миллиарда долларов. Рост произошел несмотря на небольшое физическое сокращение запасов на 6,2 тонны. Основной причиной стало ралли на рынке золота — цена тройской унции выросла более чем в два раза с 1,8 до 4,3 тысячи долларов. Центральный банк России продолжает политику диверсификации золотовалютных резервов, увеличивая долю драгоценных металлов в условиях геополитической нестабильности и санкционного давления.

