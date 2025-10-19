Найден новый способ увеличить пенсию на несколько тысяч

Эксперт РАНХиГС рассказала, как пенсионеры могут увеличить свои выплаты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российские пенсионеры могут значительно увеличить размер получаемой пенсии при переезде в определенные регионы страны или при взятии на попечение несовершеннолетних детей. Об этом в интервью ТАСС сообщила эксперт Президентской академии (РАНХиГС) Татьяна Подольская. "Увеличение уже назначенной и выплачиваемой пенсионеру пенсии возможно в следующих случаях: при переезде в регион, где действует районный коэффициент. Так, при переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и ряда других пенсия будет увеличена на размер районного коэффициента на весь период официального проживания там", - сказала эксперт для ТАСС. Согласно разъяснениям эксперта, повышение пенсионных выплат возможно в нескольких случаях. При переезде в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока и другие территории с особыми климатическими условиями пенсия увеличивается на размер районного коэффициента на весь период официального проживания в этих регионах. При взятии на попечение несовершеннолетних детей, внуков или нетрудоспособных родственников фиксированная выплата к пенсии увеличивается на 1/3 за каждого иждивенца (но не более чем на трех). После достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически удваивается. Пенсионеры имеют несколько дополнительных способов увеличения выплат. Приобретение необходимого стажа в районах Крайнего Севера обеспечивает увеличение фиксированной выплаты на 50%, а при продолжении проживания в этих регионах применяется дополнительный районный коэффициент. Также граждане могут предоставить в Социальный фонд документы о ранее неучтенном стаже или заработке для пересчета пенсии в сторону увеличения. Важным ресурсом является продолжение трудовой деятельности — работающий пенсионер ежегодно получает автоматический перерасчет на основе страховых взносов работодателя (до 3 пенсионных баллов в год). Отдельной льготой предусмотрена специальная доплата для пенсионеров, имеющих государственные награды, которая назначается после подачи соответствующего заявления в Соцфонд.