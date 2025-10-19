«Хлопцы, я свой»: боец ВС РФ смог уничтожить двух солдат, используя только нож

Срочная новость Фото: Илья Московец © URA.RU

Российский военнослужащий с позывным «Перс», оставшийся без автомата после атаки украинского FPV-дрона, сумел безоружным уничтожить двух противников в Донецкой народной республике. Об этом рассказал командир мотострелкового взвода группировки войск «Южная» с позывным «Боец». «Когда он подошел к укрытию, увидел двух противников. Притворился своим и сказал: “Хлопцы, я свой”. Они его пустили. Он достал нож, ударил одному в шею, забрал автомат и второго убил», — описал подвиг бойца командир для РИА Новости. Инцидент произошел после того, как по позициям российских военных отработал украинский FPV-дрон. Автомат бойца оказался прижат броней, и командир переводил его в другое укрытие, где и произошел бой с противником.