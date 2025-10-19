WP: в команде Трампа потребовали от Украины оставить всю ДНР

Срочная новость Фото: Official White House / Shealah Craighead

Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время встречи с украинской делегацией требовал от Владимира Зеленского согласиться на передачу Донецкой области под контроль России. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. «Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф на прошедшей в пятницу встрече с украинской делегацией давил на Владимира Зеленского с требованием согласиться пойти на уступки российскому лидеру Владимиру Путину по территории ДНР», — пишет издание. Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф во время пятничной встречи с украинской делегацией оказывал давление на Владимира Зеленского, требуя согласия на передачу подконтрольной ВСУ части Донецкой области под контроль России. Американский дипломат акцентировал русскоязычный характер региона, что совпадает с кремлевской риторикой и было расценено украинскими и европейскими чиновниками как проявление симпатии к российским требованиям. Эти переговоры состоялись после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, где российский лидер настаивал на переходе всей территории ДНР под контроль РФ. Издание характеризует текущие требования как "несколько менее масштабные" compared to августовским переговорам на Аляске, где обсуждались более значительные территориальные уступки. Требования были озвучены после телефонного разговора Путина с Трампом, где российский лидер настаивал на переходе всей территории ДНР под контроль РФ. Издание характеризует это как «несколько менее масштабное требование» compared to августовским переговорам на Аляске.