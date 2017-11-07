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Главные новости Курганской области
12:32  07 ноября 2017 0

В Кургане установят видеокамеры для отслеживания террористов

Кафе Старый Курган Курган, камера наблюдения, кафе старый курган
Камеры установят в самых опасных уголках городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Правительство Курганской области выделит 1,4 млн рублей на установку и ремонт средств внешнего видеонаблюдения для профилактики терроризма и экстремизма в местах со сложной криминогенной обстановкой. Решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 7 ноября, сообщает корреспондент «URA.RU».

Средства предоставлены в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014—2018 годы». Планируется, что часть средств на финансирование будет выделена из городского бюджета.

Также в Кургане и на территории области планируется увеличить количество камер видеофиксации нарушений на автодорогах, сообщили «URA.RU» в региональном многофункциональным центре, который отвечает за закупки этой услуги.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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