В Кургане установят видеокамеры для отслеживания террористов

Правительство Курганской области выделит 1,4 млн рублей на установку и ремонт средств внешнего видеонаблюдения для профилактики терроризма и экстремизма в местах со сложной криминогенной обстановкой. Решение было принято на внеочередном заседании правительства во вторник, 7 ноября, сообщает корреспондент «URA.RU».
Средства предоставлены в рамках государственной программы «Профилактика правонарушений в Курганской области» на 2014—2018 годы». Планируется, что часть средств на финансирование будет выделена из городского бюджета.
Также в Кургане и на территории области планируется увеличить количество камер видеофиксации нарушений на автодорогах, сообщили «URA.RU» в региональном многофункциональным центре, который отвечает за закупки этой услуги.