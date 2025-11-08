Логотип РИА URA.RU
На ремонт детсада в курганском поселке Новый мир направили 31 миллион рублей

08 ноября 2025 в 17:09
Детсад отремонтируют в Курганской области

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Власти Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир Юргамышского округа. На обновление дошкольного учреждения направили свыше 31 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

«Капитальный ремонт здания детского сада в поселке Новый мир на улице Советская, 8. Начальная цена контракта 31 458 080 рублей», — указано на сайте госзакупок.

Власти Курганской области продолжают работу по обновлению образовательных учреждений: ранее был объявлен тендер на ремонт лицея №12 в микрорайоне Керамзитный с бюджетом более 80 млн рублей, а также на ремонт гимназии №27, на который выделили 103 млн рублей. Теперь очередь дошла до детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир.

