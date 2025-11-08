На ремонт детсада в курганском поселке Новый мир направили 31 миллион рублей

Власти Курганской области ищут подрядчика, который займется ремонтом детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир Юргамышского округа. На обновление дошкольного учреждения направили свыше 31 млн рублей. Об этом говорится в документации тендера.

Власти Курганской области продолжают работу по обновлению образовательных учреждений: ранее был объявлен тендер на ремонт лицея №12 в микрорайоне Керамзитный с бюджетом более 80 млн рублей, а также на ремонт гимназии №27, на который выделили 103 млн рублей. Теперь очередь дошла до детского сада «Аленушка» в поселке Новый мир.