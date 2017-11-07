{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Похороны Ленина лоббирует Собянин. Собчак думает бросить кампанию. Ямальцы попросят Путина вновь стать президентом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,43
Динамика за 2 недели
Евро 68,08
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
06 ноября 2017
05 ноября 2017
04 ноября 2017
03 ноября 2017
Главные новости Пермского края
12:46  07 ноября 2017 0

В Пермь приехал главный масон России

Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Великий мастер Великой ложи России расскажет пермякам о своей предвыборной программеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
все новости сюжета

Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов приехал в Пермь. Он расскажет о своем участии в президентских выборах.

Чтобы заявить о своих президентских амбициях, масон Андрей Богданов выбрал любопытную дату — 7 ноября, день, когда в России отмечают 100-летие Октябрьской революции. Мастер, который ранее уже баллотировался на пост главы государства, даст пресс-конференцию, на которой расскажет о своей политической программе.

Андрей Богданов выдвигается от «Демократической партии России», которая входит в форум «Третья сила». Вместе с ним о президентских амбициях расскажут и представители других организаций, входящих в форум, в том числе лидер всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.

В последнее время Пермь вызывает у масонов большой интерес. В июне 2018 года вольные каменщики даже планируют провести в столице Прикамья торжественную ассамблею Великой ложи России. Ассамблея пройдет в дни празднования 235-летия регулярного масонства на Урале и пятилетия со дня возобновления в Перми работы ложи «Золотой ключ».

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров