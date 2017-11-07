В Пермь приехал главный масон России

Великий мастер Великой ложи России Андрей Богданов приехал в Пермь. Он расскажет о своем участии в президентских выборах.
Чтобы заявить о своих президентских амбициях, масон Андрей Богданов выбрал любопытную дату — 7 ноября, день, когда в России отмечают 100-летие Октябрьской революции. Мастер, который ранее уже баллотировался на пост главы государства, даст пресс-конференцию, на которой расскажет о своей политической программе.
Андрей Богданов выдвигается от «Демократической партии России», которая входит в форум «Третья сила». Вместе с ним о президентских амбициях расскажут и представители других организаций, входящих в форум, в том числе лидер всероссийского движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец.
В последнее время Пермь вызывает у масонов большой интерес. В июне 2018 года вольные каменщики даже планируют провести в столице Прикамья торжественную ассамблею Великой ложи России. Ассамблея пройдет в дни празднования 235-летия регулярного масонства на Урале и пятилетия со дня возобновления в Перми работы ложи «Золотой ключ».