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Главные новости Курганской области
18:58  07 ноября 2017 0

Зауральцы массово жалуются в прокуратуру на поборы в школах и детсадах

Недостроенный детский сад в посёлке Вогулка Шалинского городского округа и старый рядом с ним, детский сад
Чаще всего деньги просят у жителей КурганаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В прокуратуру Курганской области в течение одного дня поступило 38 жалоб на поборы в школах и детсадах региона. Таковы итоги «прямой линии», которая прошла в надзорном ведомстве на минувшей неделе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Больше всего нареканий у жителей Кургана — от них поступило 27 жалоб, шесть жалоб — от жителей Шадринска. Отмечены нарушения и в других районах области. Жители области сообщали, что с них требуют деньги на покупку игрушек, канцтоваров, оплату услуг охраны, а также на проведение ремонта и приобретение учебников.

В надзорном ведомстве отмечают, что подобные случаи выявлялись и ранее. «По результатам надзорных мероприятий по фактам принуждения родителей к внесению „добровольных“ пожертвований и оказанию услуг внесено 12 представлений, виновные ответственные лица наказаны в дисциплинарном порядке, принесено 24 протеста на локальные акты образовательных организаций, возлагающие на родителей не предусмотренные законом обязанности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Здесь пообещали проверить все поступившие жалобы.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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