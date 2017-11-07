В прокуратуру Курганской области в течение одного дня поступило 38 жалоб на поборы в школах и детсадах региона. Таковы итоги «прямой линии», которая прошла в надзорном ведомстве на минувшей неделе, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Больше всего нареканий у жителей Кургана — от них поступило 27 жалоб, шесть жалоб — от жителей Шадринска. Отмечены нарушения и в других районах области. Жители области сообщали, что с них требуют деньги на покупку игрушек, канцтоваров, оплату услуг охраны, а также на проведение ремонта и приобретение учебников.
В надзорном ведомстве отмечают, что подобные случаи выявлялись и ранее. «По результатам надзорных мероприятий по фактам принуждения родителей к внесению „добровольных“ пожертвований и оказанию услуг внесено 12 представлений, виновные ответственные лица наказаны в дисциплинарном порядке, принесено 24 протеста на локальные акты образовательных организаций, возлагающие на родителей не предусмотренные законом обязанности», — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Здесь пообещали проверить все поступившие жалобы.