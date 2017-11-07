20:33 07 ноября 2017 0

Один из подростков получил сотрясение мозга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В поисках наркодилеров Ханты-Мансийска сотрудники полиции устроили облаву в одном из районов города, где шла по улице компания подростков. Оперативники применили физическую силу и задержали подростков, однако наркотических веществ найдено не было. Один из школьников получил сотрясение головного мозга и теперь ему угрожает реальный срок за оказанное сопротивление полиции. Об этом 7 ноября «URA.RU» сообщил источник в УМВД по ХМАО-Югре

По словам собеседника, свою ошибку сотрудники полиции признали уже в отделе куда доставили подростков, и хотели пойти на мировую отпустив ребят, но приехавшая мать одного из подростков напугала полицейских. «Когда родители школьников приехали в отделение и стыли угрожать оперативникам юридической расправой, один из сотрудников был вынужден „подстраховаться“ и написать заявление о полученных ушибах, которые он получил при задержании», — рассказывает инсайдер.

По словам матери школьника Оксаны Тимофеевой, инцидент произошел возле ОКБ Ханты-Мансийска, где гуляли подростки.

«На моего сына и двух его друзей внезапно напали неизвестные лица от трех до пяти человек в гражданской одежде. Сразу завалили на землю, применив удушающий прием. Выражались нецензурной бранью, обещали „лицо сломать“. Естественно сын испугался, что на него напали какие-то бандиты, пытался вырваться и оказать сопротивление. В ответ его вновь повалили на землю и били ногами по голове, отчего у него сейчас все лицо в ушибах, синяках и царапинах и не только лицо. В ОКБ при снятии побоев диагностировали сотрясение мозга, его до сих пор мучают головные боли и тошнота», — рассказывает «URA.RU» Оксана Тимофеева

Выписка из ОКБ Ханты-Мансийска, где школьник проходит лечение

Также женщина добавила, что никаких запрещенных веществ у подростков найдено не было. «Все ребята из очень культурных семей, я госчиновница, родители других ребят педагоги. Естественно, никакого отношения к наркотикам ребята не имеют. Наших детей даже отвезли на медицинское освидетельствование, никаких наркотиков в крови обнаружено не было», — рассказывает жительница Ханты-Мансийска.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, в адрес одного из подростков возбуждено уголовное дело по факту применения насилия в отношении сотрудника полиции.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Ханты-Мансийске сотрудниками полиции по подозрению в распространении наркотических средств были задержаны трое молодых людей 2000 годов рождения. В связи с неповиновением представителям власти в отношении одного несовершеннолетнего, оказывающего наиболее активное сопротивление, была применена физическая сила. В дальнейшем подростки были доставлены в дежурную часть полиции для разбирательства. В ходе обыска у них была обнаружена курительная смесь, которая в настоящее время направлена на экспертизу», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам источника в правоохранительных органах, найденное у подростков вещество не является наркотическим и запрещенным, что в ближайшее время подтвердит экспертиза.

«Учитывая заявление родителей подозреваемого в социальных сетях о неправомерном, по их мнению, применении сотрудниками полиции физической силы, разъясняется, что в рамках расследования уголовного дела действиям сотрудников полиции будет дана оценка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения)», — добавили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Как утверждает источник в правоохранительных органах, уголовное дело в отношении подростка можно прекратить на основании ст. 25 УПК РФ, то есть за примирением сторон, поскольку преступление относится к категории небольшой тяжести, вместе с тем такое решение может быть принято только по заявлению потерпевшего.