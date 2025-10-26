Как и когда правильно собирать калину, чтобы она была вкусной и полезной

Когда нужно собирать калину и как ее хранить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Калина — одна из самых ценных осенних ягод, обладающая ярким витаминным потенциалом и полезными свойствами. Ее горьковатый привкус объясняется наличием вещества вибурнина, сосредоточенного в косточках. Именно оно оказывает тонизирующее и сосудосуживающее действие, помогает при простудах, улучшает работу мышц и поддерживает иммунитет. Когда собирать эту полезную ягоду и как хранить в материале URA.RU.

Когда собирать калину

Сроки сбора калины зависят от сорта и климатических условий региона. В целом, большинство садовых сортов достигает зрелости в сентябре — начале октября, дикорастущая калина — в конце сентября или начале октября.

Распространенное заблуждение о том, что калину нужно собирать только после первых морозов, связано скорее с рябиной, которая после заморозков теряет горечь и становится слаще. Калине морозы не наносят вреда, и ее можно заготовлять сразу после полного созревания ягод.

Калина — это настоящая природная аптека Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В разных регионах сроки отличаются

В средней полосе России и на северо-западе сбор калинового урожая начинается с конца сентября и может продолжаться до конца ноября.

На Урале и в Сибири ягоды созревают ближе к концу осени, и оптимальное время заготовки — первые числа декабря.

В южных областях страны плоды достигают технической зрелости уже к концу августа, приобретая максимальную сочность и витаминную ценность.

Спелые ягоды могут оставаться на кустах несколько месяцев, поэтому спешить с уборкой не обязательно. Главное — ориентироваться на признаки зрелости: ровная ярко-красная окраска плодов и мягкость при легком сжатии пальцами. Если хочется получить особенно сладкие ягоды, стоит дождаться первых заморозков или воспользоваться способом заморозки после сбора.

«Техническая зрелость калины наступает, когда ягоды приобретают ровный ярко-красный цвет без зеленых прожилок или пятнышек», — сообщают сотрудники Россельхозцентра.

Как правильно собирать калину

Лучше всего собирать ягоды целыми гроздьями. Срывание по одной ягоде может повредить нежную кожицу и привести к потере сока — самого ценного компонента, — отмечает Россельхозцентр. Срезать кисти рекомендуется острым и продезинфицированным инструментом, например ножницами или секатором, в сухой солнечный день.

После срезки грозди кладут на ровное основание, избегая соприкосновения ягод друг с другом. Для хранения в натуральном виде кисти связывают и развешивают в прохладном, хорошо проветриваемом помещении. Перед переработкой плоды промывают и тщательно просушивают на ткани, способной впитывать влагу.

Ягоды сразу сортируют ягоды, удаляя поврежденные или подгнившие, чтобы сохранить максимальную часть урожая Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Способы хранения и заготовки

Свежие ягоды

Срезанные грозди хранят в холодильнике или на застекленном балконе до шести месяцев. Для холодильника подходят открытые или неплотно закрытые емкости, чтобы плоды «дышали».

Заморозка

Это самый щадящий способ, сохраняющий витамины и смягчающий горечь. Ягоды аккуратно отделяют от плодоножек, промывают под слабой струей воды, просушивают и раскладывают на подносе в один слой. После 2-3 часов «шоковой» заморозки их пересыпают в пакеты или контейнеры. Замороженные плоды используют для морсов, чая, пюре или начинки для пирогов.

Есть много способов заготовки калины, чтобы полезные свойства сохранились Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сырое варенье и пюре

Калину промывают, снимают с веточек и перетирают с сахаром или медом в пропорции 1:1. Косточки можно оставить, так как они добавляют полезные вещества и усиливают вкус. Можно также измельчить блендером — получится густое пюре для хранения.

Сушка

Сушеная калина подходит для чаев и отваров. Ягоды подвяливают на ткани, а затем досушивают в духовке или электросушилке при температуре 50–60°C, периодически перемешивая. Сушеные плоды хранят в стеклянных банках или холщовых мешочках. Для заваривания достаточно 1–2 столовых ложек на чашку кипятка.

Наливки

Свежие ягоды отжимают, смешивают с водой, сахаром и водкой в равных пропорциях и выдерживают пару дней в прохладном месте. Готовый напиток хранится при комнатной температуре и сохраняет витаминную ценность.

Полезные свойства калины

Регулярное употребление калины укрепляет иммунитет, нормализует пищеварение, улучшает работу сердца и сосудов, помогает при стрессах, депрессии, авитаминозе, заболеваниях почек и печени.

Компрессы и маски из ягод или сока используют для ухода за кожей, избавления от пигментных пятен и угревой сыпи. Для профилактики достаточно съедать одну десертную ложку свежих ягод ежедневно. Перетертые с медом плоды — отличное средство для поддержания общего тонуса организма.