ХМАО и ЯНАО стали лидерами в РФ по доступности аренды жилья

Чтобы снять квартиру в ЯНАО, семья должна обладать доходом в размере 175,2 тыс руб., в ХМАО — 135 тыс руб. Фото: Илья Московец © URA.RU

ЯНАО и ХМАО заняли первые позиции в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья за период с января по сентябрь 2025 года. На Ямале доля семей, способных арендовать жилье, достигла 76,4%, при этом для комфортного проживания семье из четырех человек необходимо располагать доходом в размере 175,2 тысячи рублей ежемесячно. Об этом сообщило издание РИА Новости.

«Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года, замыкают список Чечня и Ингушетия», — сообщается на сайте РИА Новости. ХМАО расположился на втором месте с показателем 75,5%, где для аренды жилья семье желательно иметь доход более 135 тысяч рублей в месяц.