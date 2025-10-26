ХМАО и ЯНАО стали лидерами в РФ по доступности аренды жилья
Чтобы снять квартиру в ЯНАО, семья должна обладать доходом в размере 175,2 тыс руб., в ХМАО — 135 тыс руб.
Фото: Илья Московец © URA.RU
ЯНАО и ХМАО заняли первые позиции в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья за период с января по сентябрь 2025 года. На Ямале доля семей, способных арендовать жилье, достигла 76,4%, при этом для комфортного проживания семье из четырех человек необходимо располагать доходом в размере 175,2 тысячи рублей ежемесячно. Об этом сообщило издание РИА Новости.
«Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа лидируют в рейтинге российских регионов по доступности аренды жилья с января по сентябрь 2025 года, замыкают список Чечня и Ингушетия», — сообщается на сайте РИА Новости. ХМАО расположился на втором месте с показателем 75,5%, где для аренды жилья семье желательно иметь доход более 135 тысяч рублей в месяц.
Успех северных регионов в рейтинге доступности аренды жилья эксперты связывают с высокими зарплатами и значительным объемом жилого фонда. Большинство регионов-лидеров специализируются на добыче и переработке полезных ископаемых. В тройку лидеров также вошла Сахалинская область с показателем 64,8% и необходимым бюджетом в 158 тысяч рублей. Среди других регионов с долей семей, способных арендовать жилье более 60%, выделяются Белгородская область, Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан и ряд других субъектов РФ.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.