Прокуратура взялась за многочасовую задержку рейса в Ханты-Мансийске
Рейс задержался более чем на семь часов
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Ханты-Мансийске 26 октября был задержан рейс компании «Аэровлот» в Москву. Пассажиры ждали вылета более семи часов. Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.
«26.10.2025 из-за замены воздушного судна в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО „Авиакомпания Аэрофлот“ в Москву (Шереметьево). Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Согласно онлайн-табло югорской воздушной гавани, самолет должен был вылететь в 6:55, но фактически отправился в 14:14. На рейс зарегистрировано 183 пассажира. Соблюдение прав пассажиров находилось на контроле Сургутской транспортной прокуратуры.
