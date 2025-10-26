Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Прокуратура взялась за многочасовую задержку рейса в Ханты-Мансийске

26 октября 2025 в 18:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Рейс задержался более чем на семь часов

Рейс задержался более чем на семь часов

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Ханты-Мансийске 26 октября был задержан рейс компании «Аэровлот» в Москву. Пассажиры ждали вылета более семи часов. Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

«26.10.2025 из-за замены воздушного судна в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО „Авиакомпания Аэрофлот“ в Москву (Шереметьево). Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Согласно онлайн-табло югорской воздушной гавани, самолет должен был вылететь в 6:55, но фактически отправился в 14:14. На рейс зарегистрировано 183 пассажира. Соблюдение прав пассажиров находилось на контроле Сургутской транспортной прокуратуры.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал