Прокуратура взялась за многочасовую задержку рейса в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске 26 октября был задержан рейс компании «Аэровлот» в Москву. Пассажиры ждали вылета более семи часов. Инцидентом заинтересовалась Уральская транспортная прокуратура.

«26.10.2025 из-за замены воздушного судна в аэропорту города Ханты-Мансийск задержан к вылету рейс SU-1383 АО „Авиакомпания Аэрофлот“ в Москву (Шереметьево). Организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — сообщается в telegram-канале ведомства.