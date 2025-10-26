Возле водоемов установлены таблички о запрете выхода на лед Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) дети замечены на тонком льду реки Сайма, информацию об этом опубликовал telegram-канал «К-Информ Сургут». Власти города отреагировали на сообщение и передали сигнал в экстренные службы. На момент прибытия спасателей детей на льду не было.

«Снова Сайма. Снова дети выходят на тонкий лед», — говорится в сообщении telegram-канала.

В администрации города подчеркнули, что информация оперативно была доведена до Единой дежурно-диспетчерской службы. Власти настойчиво обратились к сургутянам с призывом усилить контроль за досугом несовершеннолетних и напомнить им об опасности выхода на лед в осенний период.