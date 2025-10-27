Нефтяник отсудил миллион у компании, допвыплата пенсионерам, Баста устроил гендер-пати: 7 событий недели ХМАО

Мастер по ремонту скважин отказался работать, потому что ему изменили условия договора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Приближается 95-летие округа. К этой знаменательной дате власти Югры утвердили для неработающих пенсионеров выплату в 3000 рублей. На минувшей неделе также стало известно об успехе работника нефтяной компании — мастеру скважин удалось отсудить у работодателя почти миллион рублей за увольнение. Не смог пройти незаметно для соцсетей и концерт Басты в Сургуте — музыкант помог семейной паре узнать пол ребенка. Об этих и других важных событиях в ХМАО на неделе с 20 по 26 октября — в материале URA.RU.

Арестован первый замглавы Нефтеюганска

Первый замглавы Нефтеюганска Павел Гусенков арестован до 4 декабря. Следственный комитет Югры подтвердил информацию. Бывшему вице-мэру вменяется превышение должностных полномочий. 18 октября силовики провели обыски в его доме и в мэрии.

Дополнительная выплата пенсионерам к юбилею округа

Пенсионеры получат дополнительную выплату ко дню рождения ХМАО. На заседании правительства ХМАО утвердили единовременную выплату неработающим пенсионерам к 95-летию со дня образования региона. До 10 декабря получат по три тысячи рублей.

Экс-начальница «Барби-чиновниц» ХМАО стала фигурантом уголовного дела

Бывшего директора управления капстроя Пыть-Яха Ровенну Киркину подозревают в превышении должностных полномочий. Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что она якобы незаконно выплатила «золотой парашют» при увольнении своей подчиненной — бывшей начальнице отдела Екатерине Смирновой.

Девушка прославилась на всю страну раскрепощенным видео из кабинета с розовыми стенами, «попивая лучший раф» и трогая себя за грудь, после чего УКС и получил скандальный статус вотчины «Барби-чиновниц».

Сборщик шишек случайно застрелил человека

Сборщик шишек в Октябрьском районе случайно застрелил человека, перепутав его с диким зверем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Силовики считают, что мужчина выстрелил в сторону леса, предположив, что там находится медведь. Фактически в зоне выстрела находился не дикий зверь, а другой сборщик шишек.

Трагическое ДТП с пассажирским автобусом

В Ханты-Мансийском районе водитель автобуса не справился с управлением и слетел в кювет. В результате аварии два человека погибли, еще пять получили тяжелые травмы. Историей уже заинтересовались силовики и прокуратура.

Миллион за увольнение отсудил работник нефтяной компании

Работник нефтяной компании из ХМАО отсудил почти миллион рублей за увольнение. Мастер по ремонту скважин из Нижневартовска отказался работать, потому что ему изменили условия договора и перевели в другое подразделение. Суд признал это нарушением.

