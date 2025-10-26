В ХМАО на карьере обнаружены тела двух мужчин
26 октября 2025 в 17:24
На месте трагедии проводятся следственные действия
Недалеко от Сургута (ХМАО) в карьере обнаружена перевернутая лодка и тела двух мужчин. О трагедии сообщили в окружном Управлении МЧС.
«В карьере, заполненном водой, обнаружены тела двух мужчин и перевернутая лодка», — сообщается в telegram-канале ведомства. Трагедия произошла в минувшие сутки.
Уточняется, что карьер расположен на 46-м километре трассы «Подъезд к Сургуту». На месте происшествия проводятся следственные мероприятия.
