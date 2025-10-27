В Сургуте возвращают в школьное меню любимые блюда учеников
Меню в школьных столовых Сургута меняют с учетом мнения детей
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Сургуте (ХМАО) меню в школьных столовых может меняться по пожеланиям детей. В этом году по заявкам учащихся вернули молочные каши, рассказали URA.RU в Комбинате школьного питания.
«Наши технологи при составлении меню ищут баланс между полезными блюдами и блюдами, популярными у школьников. Например, молочные каши,
количество которых в прошлом году сократили, родители и учащиеся просили вернуть и они снова подаются на стол детям», — пояснила агентству гендиректор комбината Евгения Горобченко.
Меню может корректироваться в течение всего учебного года — одни блюда убирают, другие добавляют. Влиять на это могут сами ученики и их родители. В первом полугодии проводилась дегустация блюд, по результатам которой понравившиеся школьникам блюда включили в меню. Если какие-то обеды детям категорически не нравятся, их исключают из рациона.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте родители и дети пожаловались на овощное пюре в школьной столовой. Его называли «хрючевом», однако КШП разъяснило ситуацию.
