В Сургуте возвращают в школьное меню любимые блюда учеников

В Сургуте (ХМАО) меню в школьных столовых может меняться по пожеланиям детей. В этом году по заявкам учащихся вернули молочные каши, рассказали URA.RU в Комбинате школьного питания.

«Наши технологи при составлении меню ищут баланс между полезными блюдами и блюдами, популярными у школьников. Например, молочные каши,

количество которых в прошлом году сократили, родители и учащиеся просили вернуть и они снова подаются на стол детям», — пояснила агентству гендиректор комбината Евгения Горобченко.

Меню может корректироваться в течение всего учебного года — одни блюда убирают, другие добавляют. Влиять на это могут сами ученики и их родители. В первом полугодии проводилась дегустация блюд, по результатам которой понравившиеся школьникам блюда включили в меню. Если какие-то обеды детям категорически не нравятся, их исключают из рациона.