Врач Сургутской окружной клинической больницы (ХМАО) Ольга Самойлова стала победителем Всероссийского конкурса врачей 2025 года. Торжественное награждение состоялось в Москве на IV национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025», где заслуженную награду доктору вручил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

Самойлова участвовала в борьбе с эпидемиями дифтерии и свиного гриппа, а в период пандемии COVID-19 создала одно из первых крупных ковидных отделений в Югре, принимая ежедневно до 40 пациентов. Ее профессионализм отмечен множеством наград: орденом Пирогова, медалью «Патриаршая благодарность», знаком «Отличник здравоохранения» и званием «Заслуженный работник здравоохранения Югры». Примечательно, что врачебная династия продолжается в ее семье — муж работает эндоскопистом, а дочь, кандидат медицинских наук, трудится врачом-эндокринологом.