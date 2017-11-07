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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
21:09  07 ноября 2017 0

«Это признак приближающегося конца нацистских шавок». Поклонская отреагировала на осквернение Вечного огня в Киеве

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Депутат разгневалась на вандаловФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на осквернение мемориала «Вечный огонь» в Киеве, написав гневный пост на своей страничке в соцсети Facebook.

По словам народной избранницы, никаким цементом нельзя залить память и гордость россиян за бессмертные подвиги героев, победивших фашизм.

«Это признак животного страха приближающегося конца радикальных неонацистских шавок, ничего общего с народом Украины не имеющих, но поднявших голову только благодаря нынешнему руководству Украины», — написала Поклонская.

Также депутат сравнила неделимый народ России с единством Святой Троицы.

Напомним, что Вечный огонь в Киеве залили цементом в ночь на 7 ноября. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал это событие кощунством.

Лев Истомин
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