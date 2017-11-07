Депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на осквернение мемориала «Вечный огонь» в Киеве, написав гневный пост на своей страничке в соцсети Facebook.
По словам народной избранницы, никаким цементом нельзя залить память и гордость россиян за бессмертные подвиги героев, победивших фашизм.
«Это признак животного страха приближающегося конца радикальных неонацистских шавок, ничего общего с народом Украины не имеющих, но поднявших голову только благодаря нынешнему руководству Украины», — написала Поклонская.
Также депутат сравнила неделимый народ России с единством Святой Троицы.
Напомним, что Вечный огонь в Киеве залили цементом в ночь на 7 ноября. Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал это событие кощунством.