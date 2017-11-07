{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:17  07 ноября 2017 0

Лавров назвал осквернение Вечного огня в Киеве кощунством

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Второй день. Сочи, лавров сергей
Глава МИД обвинил Киев в постоянных издевательствах над советскими памятникамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на новость о том, что вандалы залили мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве цементом, назвав эти действия неприемлемым кощунством.

По словам Лаврова, подобные вещи на Украине происходят регулярно, и в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов и неонацистов, которые чувствуют себя очень комфортно, пишет «Федеральное агентство новостей». Также глава внешнеполитического ведомства России отметил, что данное кощунство направлено против всех европейских ценностей и против принципов, которые лежат в основе ООН, сообщает агентство Nation News.

Напомним, что об осквернении мемориала стало известно от прохожего, который позвонил в полицию рано утром, 7 ноября.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров