18:17 07 ноября 2017 0

Глава МИД обвинил Киев в постоянных издевательствах над советскими памятниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на новость о том, что вандалы залили мемориал «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве цементом, назвав эти действия неприемлемым кощунством.

По словам Лаврова, подобные вещи на Украине происходят регулярно, и в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов и неонацистов, которые чувствуют себя очень комфортно, пишет «Федеральное агентство новостей». Также глава внешнеполитического ведомства России отметил, что данное кощунство направлено против всех европейских ценностей и против принципов, которые лежат в основе ООН, сообщает агентство Nation News.

Напомним, что об осквернении мемориала стало известно от прохожего, который позвонил в полицию рано утром, 7 ноября.