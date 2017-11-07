В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь, расположенный в парке Славы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации столицы Украины.
О действиях вандалов стало известно утром 7 ноября, после звонка прохожего, сообщившего о порче монумента. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили восемь пластмассовых ведерок с цементом, равномерно уложенных по периметру Вечного огня.
«Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали», — отметил представитель администрации столицы Украины Алексей Резников.
На месте инцидента работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и представители газовой службы. В ближайшее время силовики изучат запись с камер видеонаблюдения.