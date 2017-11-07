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07 ноября 2017
14:15  07 ноября 2017 0

В Киеве вандалы залили Вечный огонь цементом. ФОТО

Власти Киева осудили выходку неизвестныхФОТО: Wikipedia

В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь, расположенный в парке Славы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации столицы Украины.

О действиях вандалов стало известно утром 7 ноября, после звонка прохожего, сообщившего о порче монумента. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили восемь пластмассовых ведерок с цементом, равномерно уложенных по периметру Вечного огня.

«Подобные акты вандализма — позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали», — отметил представитель администрации столицы Украины Алексей Резников.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и представители газовой службы. В ближайшее время силовики изучат запись с камер видеонаблюдения.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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