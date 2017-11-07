{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Заявление команды певца - для "URA.RU"
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,46
Динамика за 2 недели
Евро 67,77
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 ноября 2017
23:18  07 ноября 2017 1

Напавший на ведущую «Эхо Москвы» мужчина заявил, что телепатически пообщался с жертвой после задержания

Алексей Венедиктов презентует книгу по 25-летию
Жизнь на радиостанции вернулась в прежнее руслоФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борис Гриц, обвиняемый в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил, что снова пообщался со своей жертвой при помощи телепатии.

48-летний мужчина арестован на два месяца и сейчас находится в СИЗО. Информацию о новом общении с журналисткой арестант передал зампреду Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, которая посетила его в камере, пишет Life.ru

При этом Меркачева отметила, что Гриц произвел на нее впечатление абсолютно вменяемого и адекватного человека.

Напомним, что 23 октября мужчина ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло, когда та находилась на рабочем месте. В настоящее время журналистка уже вернулась на работу, так как ее травма оказалась неопасной, передает RT.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров