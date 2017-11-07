23:18 07 ноября 2017 1

Жизнь на радиостанции вернулась в прежнее русло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Борис Гриц, обвиняемый в нападении на журналистку радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, заявил, что снова пообщался со своей жертвой при помощи телепатии.

48-летний мужчина арестован на два месяца и сейчас находится в СИЗО. Информацию о новом общении с журналисткой арестант передал зампреду Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, которая посетила его в камере, пишет Life.ru

При этом Меркачева отметила, что Гриц произвел на нее впечатление абсолютно вменяемого и адекватного человека.

Напомним, что 23 октября мужчина ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в горло, когда та находилась на рабочем месте. В настоящее время журналистка уже вернулась на работу, так как ее травма оказалась неопасной, передает RT.