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08 ноября 2017
07 ноября 2017
01:24  08 ноября 2017 0

«Евровидение» заявило о возвращении России в 2018 году. ФОТО

Северная Корея, КНДР, Евровидение, украинская символика, eurovision, евровидение 2017, сцена евровидения 2017
В 2017 году Россия отказалась участвовать в международном вокальном конкурсеФото: depositphotos.com © URA.RU
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Евровидение в Киеве
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Португалия внесла Россию в список стран-участников конкурса «Евровидение», который пройдет в 2018 году в Лиссабоне. Такое сообщение было опубликовано во вторник, 7 ноября, на сайте конкурса.

«Также после годичного отсутствия к участию в конкурсе возвращается Россия», — отмечается в пресс-релизе.

Помимо нее, к слову, в конкурсе также примут участие еще 41 страна, однако особенным «Евровидение-2018» станет для Швеции — она отметит свою 60-ую годовщину со времен первого участия в конкурсе [1958 год].

В прошлом году, напомним, Россия отказалась от участия в конкурсе в Киеве из-за того, что украинские власти запретили российской певице Юлии Самойловой въехать в страну [именна она должна была представлять страну на конкурсе]. Такое решение было принято из-за посещения ей Крыма. Россия же в ответ отказалась от трансляции конкурса.

На сайте «Евровидения» также опубликован логотип и официальный девиз конкурса — «Все на борт».

Сергей Демин
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