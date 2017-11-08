01:24 08 ноября 2017 0

В 2017 году Россия отказалась участвовать в международном вокальном конкурсе Фото: depositphotos.com © URA.RU

Португалия внесла Россию в список стран-участников конкурса «Евровидение», который пройдет в 2018 году в Лиссабоне. Такое сообщение было опубликовано во вторник, 7 ноября, на сайте конкурса.

«Также после годичного отсутствия к участию в конкурсе возвращается Россия», — отмечается в пресс-релизе.

Помимо нее, к слову, в конкурсе также примут участие еще 41 страна, однако особенным «Евровидение-2018» станет для Швеции — она отметит свою 60-ую годовщину со времен первого участия в конкурсе [1958 год].

В прошлом году, напомним, Россия отказалась от участия в конкурсе в Киеве из-за того, что украинские власти запретили российской певице Юлии Самойловой въехать в страну [именна она должна была представлять страну на конкурсе]. Такое решение было принято из-за посещения ей Крыма. Россия же в ответ отказалась от трансляции конкурса.

На сайте «Евровидения» также опубликован логотип и официальный девиз конкурса — «Все на борт».