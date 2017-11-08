11:38 08 ноября 2017 0

Особняк на протяжении последних лет использовался как загородный отель Фото: onthemarket.com

Сын председателя российского спортобщества «Динамо» Владимира Стржаловского — Евгений, приобрел в Шотландии особняк стоимостью четыре миллиона фунтов. Как сообщает the Herald Scotland, на протяжении 600 лет этой землей владели шотландские аристократы из рода Ламонтов.

Известно, что особняк расположен на западе Шотландии. Помимо самого здания Стржаловский-младший купил 250 акров земли. Предыдущий владелец дома использовал его в качестве загородного пятизвездочного отеля, в котором проводились свадебные вечеринки. Для этого хозяева слегка осовременили внешний вид поместья, а часть главного здания переоборудовали под люксовые номера.

«Мы уделяли большое внимание оригинальным деталям, карнизам, плинтусам, деревянным элементам постройки, потому что заботились о сохранении исторического наследия и передачи его будущим поколениям», — цитирует Life экс-владельца особняка Фатиму Кэмерон.



Эксперты в сфере недвижимости оценивают приобретение Стржаловского как выгодное. Предыдущие владельцы не могли продать особняк на протяжении нескольких лет и регулярно понижали стоимость. Шеф-редактор Hotelier.PRO Андрей Рябов уверен, что бизнесмен будет использовать особняк для личных целей. «Это не гостиничная история, а история про свой дом. Для себя, для встречи с друзьями. Люди попроще покупают недвижимость в Болгарии, а он — в Шотландии, — отметил Рябов.



Отметим, что Стржаловский-младший — совладелец двух московских медицинских компаний — «Джи Эм Эс» и «Джи Эм Эс Дентал», специализирующихся на оказании медицинских услуг населению, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Его отец Владимир Стржаловской до работы в «Динамо» являлся генеральным директором компании «Норильский никель». Ранее он также занимал пост замминистра экономического развития и торговли и возглавлял Ростуризм.