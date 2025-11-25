В Таганроге введен режим ЧС
25 ноября 2025 в 12:16
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Таганроге введен локальный режим ЧС. Создан оперативный штаб. Комиссия по ликвидации последствий ночной массированной воздушной атаки на город уже работает. Об этом сообщает глава Таганрога Светлана Камбулова.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал