ФСБ задержала малолетнего по подозрению в подготовке теракта
25 ноября 2025 в 11:47
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В Калининградской области несовершеннолетний планировал совершить террористический акт в отношении православного храма — действия осуществлялись по указанию спецслужб Украины. ФСБ задержала злоумышленника с поличным недалеко от храма. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт. Об этом сообщает ФСБ.
Комментарии (1)
- Янина25 ноября 2025 12:54Пусть посидит в колонии лет 20 .Может поумнеет .
