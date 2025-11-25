Сенаторы поддержали проект бюджета на период с 2026 по 2028 годы
25 ноября 2025 в 12:10
Фото: © URA.RU
Комитет Совета Федерации, специализирующийся на соответствующих вопросах, выразил поддержку законопроекту о бюджете на период с 2026 по 2028 год.Решение было принято на заседании. Трансляция шла на сайте Совета Федерации.
