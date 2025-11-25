Силуанов обозначил задачи бюджетной политики России

Силуанов охарактеризовал бюджет РФ на три года как непростой Фото: Роман Наумов © URA.RU

Базовая задача бюджетной политики России заключается в том, чтобы создать условия для снижения ключевой ставки Центрального банка. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Наша базовая задача бюджетной политики — дать возможность Центральному банку снижать ключевую ставку», — сказал Силуанов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Его слова передает РИА Новости. Силуанов также высказался о бюджете на следующие три года. Он охарактеризовал его как непростой, но сбалансированный. Министр отметил, что при формировании бюджета Минфин уделял особое внимание вопросу бюджетной сбалансированности.