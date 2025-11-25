Вырастут ли цены из-за запрета скидок на маркетплейсах

Банки РФ предложили ввести запрет на предоставление маркетплейсам прямых скидок Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Запрет скидок на маркетплейсах вряд ли приведет к росту цен на товары. Об этом сообщил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.

«Мы крайне сильно сомневаемся, что товары на маркетплейсах могут подорожать на 35% просто из-за того, что им запретят устанавливать разные цены в зависимости от банка, картой которого оплачивается покупка», — сказал Койтов в беседе с Агентством «Москва». По его мнению, уже сейчас существует норма, которая может быть интерпретирована как запрет на подобные скидки. Речь идет о пункте 4 статьи 16.1 закона РФ «О защите прав потребителей».