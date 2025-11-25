Вырастут ли цены из-за запрета скидок на маркетплейсах
Банки РФ предложили ввести запрет на предоставление маркетплейсам прямых скидок
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Запрет скидок на маркетплейсах вряд ли приведет к росту цен на товары. Об этом сообщил председатель Союза потребителей РФ Алексей Койтов.
«Мы крайне сильно сомневаемся, что товары на маркетплейсах могут подорожать на 35% просто из-за того, что им запретят устанавливать разные цены в зависимости от банка, картой которого оплачивается покупка», — сказал Койтов в беседе с Агентством «Москва». По его мнению, уже сейчас существует норма, которая может быть интерпретирована как запрет на подобные скидки. Речь идет о пункте 4 статьи 16.1 закона РФ «О защите прав потребителей».
Пять ведущих банков России — Сбер, ВТБ, Альфа-банк, Т-банк и Совкомбанк — предложили ввести запрет на предоставление маркетплейсам прямых скидок и бонусных программ покупателям. Соответствующее обращение было направлено Вячеславу Володину, занимающему пост председателя Госдумы. По мнению авторов инициативы, подобные меры позволят обеспечить равные конкурентные условия на рынке. Впоследствии банки уточнили свою позицию: они не выступают против скидок на маркетплейсах, но считают, что они должны быть доступны всем покупателям независимо от выбранного способа оплаты.
