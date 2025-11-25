Логотип РИА URA.RU
Российский боец закрыл собой раненых во время взрыва беспилотника ВСУ

Боец Шамсутдинов закрыл собой раненых солдат от взрыва украинского FPV-дрона
25 ноября 2025 в 11:41
Рядовой ВС РФ спас раненых сослуживцев и позже вывел группу в безопасное место

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рядовой Альберт Шамсутдинов проявил героизм во время эвакуации раненых сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Альберт Шамсутдинов прикрыл собой товарищей от взрыва, и оттолкнул их в безопасное место», — сказано в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС.

Инцидент произошел, когда он осуществлял эвакуацию товарищей и обеспечивал доставку боеприпасов. В ходе этого акта героизма военнослужащий также сам получил травму. Однако рядовой смог оказать себе необходимую помощь, после чего довел группу раненых сослуживцев до точки сбора.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

