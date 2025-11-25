Российский боец закрыл собой раненых во время взрыва беспилотника ВСУ

Рядовой ВС РФ спас раненых сослуживцев и позже вывел группу в безопасное место Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Рядовой Альберт Шамсутдинов проявил героизм во время эвакуации раненых сослуживцев, закрыв их своим телом от взрыва FPV-дрона. Об этом рассказали в Минобороны России.

«Альберт Шамсутдинов прикрыл собой товарищей от взрыва, и оттолкнул их в безопасное место», — сказано в сообщении военного ведомства. Его приводит ТАСС.