Макрон опроверг планы отправлять французскую молодежь на Украину

Макрон развеял опасения общественной по поводу отправки молодежи на Украину Фото: Официальный сайт Европарламента

Президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг предположения о том, что планируемая реформа национальной военной службы может привести к отправке французской молодежи в зону украинского конфликта. Об этом французский лидер заявил в эфире радиостанции RTL.

«Нам необходимо укреплять связь между вооруженными силами и государством. Но мы действительно должны прямо сейчас развеять любое обманчивое представление о том, что мы собираемся отправлять нашу молодежь на Украину. Речь идет совсем не об этом», — сообщил Макрон в эфире RTL.

Во Франции обязательный призыв на военную службу был упразднен в конце 1990-х годов. Это случилось в период президентства Жака Ширака.

