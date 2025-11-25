Логотип РИА URA.RU
Силуанов: правительство готовит новые меры борьбы с теневым сектором

25 ноября 2025 в 12:33
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Российское правительство в ближайшее время примет новые меры, направленные на сокращение теневого сектора в экономике. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Правительство РФ сейчас принимает, оно уже в высокой степени готовности, решение о снижении уровня теневого сектора», — сказал Силуанов в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. Его слова передает РИА Новости. Однако конкретные шаги, которые планируется предпринять, пока не раскрываются.

Теневой сектор экономики представляет собой значительную проблему для государства. Он включает в себя экономическую деятельность, которая осуществляется вне правового поля и не учитывается в официальных статистических данных. В нелегальном секторе находятся плательщики, которые не участвуют в формировании доходов таких фондов, как фонд обязательного медицинского страхования (ОМС) и другие социальные фонды. Министр финансов отметил, что в настоящее время происходит пересмотр и сокращение льгот, которые приводят к снижению отчислений в государственные фонды.

Продолжение после рекламы

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась о необходимости изменения подхода к финансированию полисов ОМС для определенной категории граждан. Она предложила обязать лиц, не имеющих официального трудоустройства, но располагающих доходами, самостоятельно оплачивать полис ОМС.

