Спецслужбы задержали подростка, готовившего теракт в Калининградской области

В Калининградской области спецслужбы задержали подростка по подозрению в подготовке теракта в одном из православных храмов региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ. Там также добавили, что школьник действовал по заданию украинских кураторов.

«Федеральной службой безопасности на территории Калининградской области пресечена попытка террористического акта, который планировался при координации спецслужб Украины участником запрещенной в России террористической организации в отношении одного из православных храмов региона», — сказано в сообщении ЦОС ФСБ. Его публикует ТАСС.

По информации СК, 22 ноября сотрудники УФСБ России по Калининградской области задержали вблизи храма подростка 2008 года рождения. При себе у него были обнаружены и изъяты предметы, которые могут быть использованы в террористических целях, а также мобильный телефон, посредством которого он вел переписку с куратором из Украины. По его инструкции юноша определил объект нападения, изучил и изготовил зажигательные устройства, используя заранее приобретенные компоненты. Школьнику предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области 17-летнему жителю региона предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», — сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Ее слова опубликованы в telegram-канале «Следком».